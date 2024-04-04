Захарова пообещала, что РФ сделает политические выводы после расследования теракта в «Крокусе»
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Правоохранители обязательно установят истину по итогам следствия о террористическом акте, который произошел в «Крокус Сити Холле». После этого будут сделаны выводы, которые могут скорректировать политический курс страны. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привел ТАСС.
Она заявила, что для установления истины надо все делать четко и последовательно. Все выводы необходимо совершать исключительно на основе имеющихся фактов.
«Политические выводы должны быть сделаны. Помимо, естественно, тех выводов, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов, судебной власти и так далее», - указала она.
Ранее Захарова высказалась насчет той позиции, которую заняли власти Парижа в преддверии Олимпийских игр. Они сообщили, что не будут рады спортсменам из РФ и Белоруссии. Дипломат указала, что в РФ могут перестать допускать в страну товары из Франции, и тогда мэрию Парижа будут штурмовать разгневанные бизнесмены, вслед за фермерами.