Захарова пообещала, что РФ сделает политические выводы после расследования теракта в «Крокусе»

Правоохранители обязательно установят истину по итогам следствия о террористическом акте, который произошел в «Крокус Сити Холле». После этого будут сделаны выводы, которые могут скорректировать политический курс страны. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привел ТАСС .

Она заявила, что для установления истины надо все делать четко и последовательно. Все выводы необходимо совершать исключительно на основе имеющихся фактов.

«Политические выводы должны быть сделаны. Помимо, естественно, тех выводов, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов, судебной власти и так далее», - указала она.

Ранее Захарова высказалась насчет той позиции, которую заняли власти Парижа в преддверии Олимпийских игр. Они сообщили, что не будут рады спортсменам из РФ и Белоруссии. Дипломат указала, что в РФ могут перестать допускать в страну товары из Франции, и тогда мэрию Парижа будут штурмовать разгневанные бизнесмены, вслед за фермерами.