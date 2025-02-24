Захарова пошутила о количестве санкционных пакетов Евросоюза

Евросоюз принимает все новые санкции против России. Он не остановится до тех пор, пока не введет санкционных пакетов столько, сколько входит в него государств. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Дипломат заявила, что в Европе вводят все больше антироссийских санкций даже несмотря на то, что они не работают. При этом в самом Евросоюзе дела идут все хуже и хуже.

«Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать», — указала она.

Захарова добавила, что все эти антироссийские пакеты штампуются по глупости западных политиков.

Ранее Захарова заявила, что все иностранные компании, которые ушли из России, не должны возвращаться в нее. Они сделали свой шаг добровольно из-за выраженной антироссийской позиции, вдобавок многие из них финансировали Украину и ВСУ. Теперь им нет места на рынке в РФ.