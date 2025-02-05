По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, отношения между Великобританией и Украиной насчитывают более тысячи лет. Это означает, что их сотрудничество началось еще в те времена, когда они вместе охотились на бронтозавров, как отметила представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Лэмми подчеркнул многовековую историю сотрудничества между Соединенным Королевством и Украиной. Он отметил, что еще тысячи лет назад киевские князья брали в жены британских принцесс. Видеозапись их разговора была опубликована в социальной сети X.

«Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова обозвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии.