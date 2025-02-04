Высказывания Владимира Зеленского о том, что Украина должна получить ядерное оружие, свидетельствуют о его психическом расстройстве, когда он воспринимает мир как арену для своих безумных идей, считает официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

В недавнем интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал британскому журналисту Пирсу Моргану, он выразил мнение, что процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс может растянуться на долгие годы и даже десятилетия. В связи с этим, по словам Зеленского, для обеспечения безопасности страны Западу необходимо дать Киеву ядерное оружие.

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что подобные высказывания Зеленского в очередной раз демонстрируют его отношение к атомным электростанциям. Для него это не источник чистой энергии, а опасное оружие, которое киевский режим использует для запугивания.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского анекдотом про моль в контексте переговоров.