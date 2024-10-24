Захарова посоветовала польским дипломатам «приготовиться»

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что польским дипломатам стоит готовиться к выезду из страны после новостей о высылке работников консульства России из Польши, передает РИА Новости

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — сказала она.

Подобные шаги являются ответом на недружественные действия, предпринимаемые Варшавой в отношении российских дипломатов.

Ранее министерство иностранных дел Польши приняло решение о высылке десяти сотрудников Генерального консульства России, расположенного в Познани, включая троих дипломатов.

Из консульства уедут пять технических и административных работников, а также двое сотрудников, которые планировали аккредитацию в Польше, но теперь не смогут ее получить.