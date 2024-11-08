Захарова посоветовала украинцам конфисковать собственность Зеленского и «его выводка»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского, который ранее попросил у Европейского Союза (ЕС) конфисковать российские активы в пользу Украины.

Как отметил Захарова, Зеленский «клянчил» у Евросоюза 300 млрд долларов активов РФ. В своем сообщении, опубликованном в Telegram-канале, она отметила, что в Европе прекрасно знают, чем может закончиться передача активов Киеву.

«Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?», — отметила Захарова.

Она также призвала «поскрести по сусекам» бывших представителей власти Украины, таких как Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Игоря Коломойского, Виталия Кличко, Арсена Авакова и Олега Тягнибока.

Официальный представитель российского МИД отметила, что именно эти люди довели украинского государство до коллапса и поубивали народ.

С начала спецоперации РФ на Украине страны Запада, в том числе государства ЕС и США, начали беспрецедентное давление на Москву. Западные страны ввели санкции, которые касаются различных сфер — экономики, промышленности, торговли.

В апреле президент США Джо Байден утвердил закон, позволяющий конфискацию ранее замороженных суверенных активов России. В мае представители Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что доходы от европейских активов Банка России будут направлены на Украину уже в июле, добавив, что доходы от замороженных активов не будут возвращены даже после снятия санкций.

В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет конфисковывать американское имущество в РФ через суд в качестве компенсации за утрату российского имущества в США.

В 2022 году ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центрального банка России.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые после начала РФ специальной военной операции (СВО) прибыл в Венгрию.