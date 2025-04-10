Захарова потребовала от властей Эстонии прекратить давление на православную церковь

Правительству Эстонии необходимо прекратить преследовать православную церковь на своей территории. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Дипломат назвала требование Эстонии к православной церкви порвать все связи с Москвой беспрецедентным по своей агрессивности и правовому нигилизму.

«Это очередной акт дискриминации по признаку конфессиональной принадлежности и откровенное надругательство над принципами свободы совести, вероисповедания и автономии религиозных объединений», — указала она.

Захарова добавила, что требования Таллина от церкви вывести из устава свое подчинение Московскому патриархату является грубейшим нарушением международных законов и норм.

Ранее уже сообщалось, что эстонские парламентарии приняли закон, по которому православные церкви в стране обязаны прекращать подчиняться Москве. Иначе они будут ликвидированы как юридические лица по требованию прокуратуры.