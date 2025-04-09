Законодатели Эстонии приняли проект, направленный против православной церкви

Депутаты парламента Эстонии приняли поправку к закону. Теперь Эстонская православная христианская церковь обязана выйти из подчинения Московскому патриархату. Об этом сообщил портал ERR.

Во время голосования новый закон одобрили 60 депутатов, еще 16 воздержались. Только 13 человек выступили против. Теперь по закону о приходах и церквях православная церковь на эстонской территории обязана изменить свой устав и выйти из подчинения Московского патриархата. Если этого сделано не будет, то прокуратура имеет право через два месяца подать иск в суд и потребовать вынести решение о ликвидации всех православных церквей как юридических лиц.

По своей сути, новый закон может привести к полному запрету православной церкви в Эстонии.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии захотели наделить своих военных правом топить все подозрительные суда, которые считают совершающими опасные действия. Они будут это делать как в территориальных водах, так и в исключительной экономической зоне. Законодатели рассмотрят документ по этому поводу.