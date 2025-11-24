«Никакого плана Б»: премьер Нидерландов заявил об отсутствии у ЕС альтернативного плана по Украине

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф опроверг слухи о существовании у Евросоюза секретного «плана Б» по урегулированию украинского конфликта, подтвердив работу над дипломатическим решением. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Евросоюз не обладает никаким альтернативным планом по Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. По его словам, текущие дискуссии в ЕС сосредоточены на выработке общего подхода, который устроил бы и Украину, и все страны-члены союза. При этом голландский политик отметил, что первоначальный американский план из 28 пунктов уже претерпел изменения.

Схоф добавил, что следующим логичным шагом должна стать оценка возможности реальных переговоров с Россией, после чего окончательное решение будет зависеть уже от Москвы. Эти заявления прозвучали на фоне недавних переговоров в Женеве с участием представителей США, ЕС и Украины, которые, по оценкам участников, показали значительный прогресс.

Ранее сообщалось о том, что Литва предложила ЕС конфисковать российские активы для переговоров с Москвой.