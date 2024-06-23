Захарова: Москва будет добиваться реакции на гибель людей в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Российский дипломатический корпус будут на всех имеющихся площадках добиваться реакции международных организаций на гибель мирных севастопольцев и гостей города в результате сегодняшней вероломной атаки украинских боевиков на российский город, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, каждый раз после того, как гибнут от украинских атак мирные россияне молчит ОБСЕ, которая, таким образом, «полностью себя дискредитировала». ООН также словно воды в рот набрала, посетовала дипломат.

«Ранее организация уже проигнорировала убийства журналистов из России. В доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки, буллинг, но только не гибнущие российские мирные жители», — сказала Захарова, ее цитирует RT.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибших, из них двое - дети.

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь.