NYT: Хантер Байден не соответствует всем критериям Минюста США для помилования

Журналисты отметили, что обычно министерство рекомендует дать помилование тем людям, которые уже осуждены и отбывают наказание. В то же время Хантер Байден так и не был осужден и не получил срок лишения свободы. Правда, у главы Белого дома есть право помиловать любого человека на территории Соединенных Штатов, даже если его кандидатура не была одобрена прокурором по помилованию, который заседает в Министерстве юстиции.

Авто статьи напомнил, что Дональд Трамп во время своего первого срока также подписывал помилования тем людям, которые не были рекомендованы судебным ведомством.

Сам Трамп уже назвал поступок Байдена проявлением злоупотребления своей должностью, а также нарушением принципов правосудия. Его соратник Илон Маск пошел еще дальше. Он считает, что такое помилование подрывает целостность США.