Все восемь задержанных в Баку россиян арестованы судом

Все восемь задержанных в Баку россиян арестованы по решению суда. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA вечером вторника.

Ранее сообщалось, что восемь россиян, ранее задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве, были доставлены в Сабаильский районный суд. На лицах всех задержанных заметны следы жестоких избиений.

Арестованные россияне пробудут под стражей в Баку четыре месяца, на период следственных действий. Помимо журналистов, среди задержанных оказались и представители IT-сферы из РФ: разработчик Дмитрий Безуглый и сооснователь онлайн-сервиса химчистки Airo Антон Драчев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН призвали Россию и Азербайджан к диалогу на фоне конфликта,