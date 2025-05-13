Захарова придумала прозвище Каллас, пригрозившей России санкциями
Захарова назвала Каллас «пакетчицей» за угрозы ввести новые санкции против РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Глава европейской дипслужбы Кая Каллас, пригрозившая очередным пакетом санкций против РФ, насмешила официального представителя российского МИД Марию Захарову.
Мария Захарова отреагировала на слова Каи Каллас о том, что в ЕС работают над 17-м пакетом санкций против России. Его могут рассмотреть на следующей неделе на Совете ЕС по иностранным делам. Затем европейская сторона снова начнет работу над очередными ограничениями против РФ.
Реакция Марии Захаровой была ироничной: дипломат придумала для Каллас подходящее прозвище.
«Пакетчица», — написала Захарова в личном блоге.
Напомним, 13 мая Каллас также заявила, что санкции против РФ не будут отменены даже после завершения конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Каллас призвала США присоединиться к трибуналу против России.