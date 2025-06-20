Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна расширяет свои границы только в ответ на реальные угрозы, а не на вымышленные сценарии. Об этом пишет RT.

Комментарий дипломата прозвучал в ответ на панические заявления немецких политиков о якобы готовящейся российской агрессии. По словам Захаровой, обвинения и подозрения беспочвенные, но ФРГ стоит иметь в виду, что РФ не привыкла молчать.

«Приходится их провожать обратно восвояси. И как бы да, расширяемся. Но не тогда, когда за нас придумывают какие-то мифы», — сказала дипломат.

Ранее немецкие СМИ и чиновники активно обсуждали угрозу со стороны России, несмотря на отсутствие реальных предпосылок для конфликта. В ответ на враждебную риторику Берлина Москва объявила о возможном выходе из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

Ранее Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться».