Захарова прокомментировала расширение России в ответ на угрозы
Мария Захарова: Россия всегда расширяется в ответ на агрессию
Фото: [Мария Захарова приветствует участников Форума педагогов Подмосковья/Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна расширяет свои границы только в ответ на реальные угрозы, а не на вымышленные сценарии. Об этом пишет RT.
Комментарий дипломата прозвучал в ответ на панические заявления немецких политиков о якобы готовящейся российской агрессии. По словам Захаровой, обвинения и подозрения беспочвенные, но ФРГ стоит иметь в виду, что РФ не привыкла молчать.
«Приходится их провожать обратно восвояси. И как бы да, расширяемся. Но не тогда, когда за нас придумывают какие-то мифы», — сказала дипломат.
Ранее немецкие СМИ и чиновники активно обсуждали угрозу со стороны России, несмотря на отсутствие реальных предпосылок для конфликта. В ответ на враждебную риторику Берлина Москва объявила о возможном выходе из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.
Ранее Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться».