Захарова призвала всех журналистов встать на защиту RT и «России сегодня»

Руководитель департамента МИД России по информационной политике Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ призвала всех неравнодушных журналистов и репортеров встать на защиту телеканала RT и МИА «Россия сегодня» перед американскими санкциями, что были накануне введены Белым домом в отношении российских СМИ.

Со словами «потом будет поздно» дипромат напомнила о когда-то промолчавших и «ставших жертвой вскормленного на американские и британские деньги чудовища» украинцах, которые теперь превратились в Иванов, не помнящих родства.

«А они (граждане Украины. — прим. ред.) должны были встать и сказать: „Вы не смеете сносить памятники. Вы не смеете оскорблять память наших дедов и прадедов. Вы не имеете права вешать нам портреты Бандеры, вы не имеете права отменять парад Победы“, — подчеркнула дипломат.

Захарова назвала санкции нынешней американской администрации против RT многоголовой гидрой, подчеркнув, что США нападают на российские медиа, чтобы уничтожить взаимодействие телеканала со всеми мировыми державами, не дав возможности людям по всему миру узнавать правду об происходящем на Украине и в России.

Ранее Мария Захарова в личном блоге уже высказалась об очередных санкциях, введенных против RT со стороны США. Она отмпетила с иронией, американцы стали настоящими «специалистами по ограничениям против России». По словам официального представителя МИД РФ, в США придумывают всевозможные ограничения, буквально высасывая повод из пальца.