Захарова заявила об идеологическом блицкриге Запада в отношении России

Блицкриг в сфере идеологии, который Запад хотел предпринять против России для разжигания противоречий внутри общества, не удался. Как сообщило РИА Новости, об этом во время выступления в РЭУ имени Плеханова сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российское общество выдержало удар, который был нанесен западными странами, а желанного для них блицкрига так и не случилось.

«Они делали ставку на то, что люди пойдут друг на друга, что одно поколение столкнется с другим поколением, что за счёт экономических сложностей, которые они нам придумали, мы это не переживем», — сказала Захарова в ходе своего выступления.

При этом она подчеркнула, что подобная тактика Запада имела успех в других случаях, в том числе и в конце 1980-х.

Ранее Захарова заявила о том, что от переговоров между российской и американской делегациями в Объединенных Арабских Эмиратах не следует ожидать слишком многого.