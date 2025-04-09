Американские элиты долгие годы относились к другим странам так, будто на их территориях проживают только пингвины и тюлени. Такое заявление сделал Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Ее слова привело РИА Новости.

Дипломат прокомментировала введение пошлин со стороны США в отношении безлюдных островов Херд и Макдональд. По ее словам, в этом нет ничего удивительного.

«А где же все были раньше, когда много лет США относились к заселенным людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?» — спросила она.

Захарова добавила, что идеология американской элиты подразумевает безответственное отношение к жителям других стран. В США не видят трагедии в том, что вмешательство в чужие дела приводит к разрушению экономик.

Ранее Захарова передала привет главе МИД Германии Бербок в годовщину взятия Кенигсберга. Немецкий министр ранее заявляла, что гордится своим дедом, который воевал за Третий Рейх и защищал этот город.