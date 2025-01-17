В ходе брифинга для представителей СМИ, состоявшегося в четверг, 16 января, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова процитировала строки из песни «Пять причин», написанной народным артистом России, певцом и композитором Игорем Николаевым, в контексте обсуждения диалога между Москвой и Вашингтоном по поводу украинского кризиса. В ответ на вопрос о том, были ли Соединённым Штатам направлены предложения по урегулированию в письменной форме, Захарова обратилась к этой песне.

Захарова напомнила всем присутствующим, что 14 июня 2024 года глава государства Владимир Путин подробно изложил позицию России по урегулированию конфликта на Украине.

«Ваш вопрос, <…> подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов [по урегулированию конфликта на Украине], мне напомнил известную песню, по-моему, Игоря Николаева: „Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты“. Видимо, так должен быть составлен этот документ», — сказала дипломат на брифинге.

В июне 2024 года, обращаясь к руководству Министерства иностранных дел Российской Федерации, Владимир Путин обозначил четыре ключевых аспекта урегулирования конфликта. Среди них — вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

По мнению президента, для России крайне важно, чтобы Украина сохранила нейтральный, внеблоковый статус и отказалась от ядерного оружия. Кроме того, необходимо отменить все санкции, введённые западными странами.

Ранее в США заявили о полном провале Байдена в Европе из-за отношений с Путиным.