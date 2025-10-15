Захарова прокомментировала ситуацию с арестованными россиянами в Азербайджане

Москва и Баку ведут переговоры относительно ситуации с российскими гражданами, задержанными в Азербайджане в июне текущего года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, российская сторона намерена продолжить диалог с Азербайджаном с целью добиться скорейшего освобождения и возвращения на родину арестованных россиян.

«Шагом вперед на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых», — отметила дипломат.

Напомним, 30 июня, на фоне сообщений об ухудшении российско-азербайджанских отношений, в офис агентства Sputnik Азербайджан прибыли сотрудники полиции. В результате были задержаны руководитель агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Журналистам были предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве. Суд избрал им меру пресечения в виде четырех месяцев предварительного заключения.

Ранее сообщалось, что мать задержанного в Баку россиянина надеется на его скорое освобождение.