Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о его состоянии

Мать россиянина Сергея Софронова, содержащегося под стражей в Баку, сообщила изданию «Абзац», что с семьей до сих пор не было контактов относительно его освобождения или смягчения меры пресечения. Родные сохраняют оптимизм и надеются на скорые положительные сдвиги в его деле.

Параллельно стало известно 10 октября о переводе под домашний арест руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, ранее арестованного в Баку. В настоящее время он находится в азербайджанской столице.

«С нами пока никто не связывался. Видим сегодняшние новости, что перевели под домашний арест главу Sputnik. Мы все ждем, все надеемся, что и в нашем деле будут изменения. Во вторник я прилетела из Баку, а в понедельник говорила с сыном. Чувствует себя нормально. Конечно, он уже устал от этого всего», — поделилась Мария Софронова.

Следует напомнить, что в июне месяце азербайджанскими правоохранительными органами в Баку были задержаны несколько граждан России. Всех их суд поместил под арест на четыре месяца по обвинениям в незаконной торговле запрещенными веществами и совершении кибермошенничества.

При этом на лицах задержанных наблюдались явные следы побоев.

Ранее политолог Аграновский заявил, что в отношениях между Москвой и Баку наметилось потепление.