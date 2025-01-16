Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание генсека НАТО Рютте и предложила всем жителям Европы и стран Северо-Атлантического альянса начать изучать русский язык. Ее слова привело РИА Новости.

Марк Рютте ранее заявил, что если страны НАТО резко не повысят свои военные расходы, то их жителям придется через несколько лет учить русский язык. Захарова в своем комментарии с иронией предложила уже начинать обучение.

«Хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите», — указала она.

Дипломат добавила, что не видит повода для отказа в обучении, так как русский является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, признанные классикой мировой литературы.

Ранее Захарова назвала «дурилкой картонной» президента Литвы Науседу. Такое заявление она сделала после высказывания политика о Калининграде, в котором он назвал этот город литовским. Дипломат указала, что Литва может вернуть России ее подарки в виде Вильнюса и Клайпеды, если история так давит на литовское правительство.