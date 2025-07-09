Захарова прокомментировала заявление Рютте о России и Китае

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокое недоумение в связи с последними высказываниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, касающимися России и Китая, что, по ее мнению, заставляет усомниться в его психическом состоянии.

Поводом для такой реакции послужило интервью Рютте газете The New York Times, в котором он предположил, что Россия, действуя в сговоре с Китаем, может напасть на НАТО с целью отвлечения внимания США, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение об «атаке на Тайвань».

Захарова отметила, что предположение Рютте о том, что Си Цзиньпин якобы предварительно свяжется с президентом России перед каким-либо «нападением на Тайвань», вызывает у российской стороны не только крайнее недоумение и возмущение, но и серьезные вопросы относительно здоровья генерального секретаря НАТО. Она выразила обеспокоенность его ментальным состоянием.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию ФРГ с ложным флагом СССР.