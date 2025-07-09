Захарова жестко осудила публикацию посольства Германии в Москве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила крайнее возмущение публикацией, размещенной посольством Германии в Москве в телеграм-канале. Она охарактеризовала карту послевоенной Европы с искаженным флагом СССР, представленную в публикации, как «ужас» и «антиисторический фейк».

Захарова напомнила, что спорный пост был удален немецким диппредставительством вскоре после его появления. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что публикацию следует квалифицировать как антиисторическую, поскольку на карте вместо советского флага был использован гибрид, сочетающий элементы символики Третьего рейха и запрещенной организации НБП.

В ответ на предположение ведущего о том, что действия посольства ФРГ «отдают» реабилитацией нацизма, дипломат заявила, что Германия сама себе «роет могилу». Она отметила, что располагает данными о росте радикальных настроений с националистическим уклоном в немецком обществе, а также о распространении различных национальных фобий.

Захарова призвала Германию «вспомнить прошлое» и «искать лекарства» от того недуга, от которого ее спасли ценой огромных жертв. По ее мнению, исторические подлоги, подобные опубликованному, активно использовались в годы, предшествовавшие приходу нацистов к власти.

Она заключила, что приход нацистов к власти в Германии стал возможным благодаря историческим подлогам, играм с псевдоисторией и подмене понятий, которые стали фундаментом для расцвета нацизма.

Ранее сообщалось, что шведского посла Мард вызовут в МИД России после нападения на торгпредство.