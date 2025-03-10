Захарова раскритиковала экс-главу МИД России за советы Зеленскому

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, высказала своё мнение о действиях бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, дав совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

В своём сообщении Захарова разместила фрагмент интервью Козырева, которое он дал в соцсетях одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону*. На ролик дипломат наложила плашку «преступники».

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которая в дипломатическом словаре названа „козыревщиной“?» — высказалась она.

Ранее в МИД России рассказали об новом способе заработка после истерики Зеленского в Белом доме.

* — включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов