Захарова раскритиковала экс-главу МИД России за советы Зеленскому
Фото: [МИД России]
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, высказала своё мнение о действиях бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, дав совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.
В своём сообщении Захарова разместила фрагмент интервью Козырева, которое он дал в соцсетях одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону*. На ролик дипломат наложила плашку «преступники».
«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которая в дипломатическом словаре названа „козыревщиной“?» — высказалась она.
Ранее в МИД России рассказали об новом способе заработка после истерики Зеленского в Белом доме.
* — включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов