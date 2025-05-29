Россия и Украина пока не договорились о проведении второго раунда переговоров в Стамбуле

Россия пока не получила согласия Украины на проведение второго раунда переговоров, запланированного на 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что среди условий Киева — передача меморандумов о прекращении огня до начала встречи.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров передал украинскую редакцию меморандума помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Он отметил, что Киев считает важным ознакомиться с проектом заранее, чтобы не допустить проведение нового раунда переговоров в «формальном виде».

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждения этих проектов. Поэтому требовать немедленно — это все неконструктивно», — сказал Песков журналистам.

Накануне Мединский сообщил, что Москва готова обсудить пункты киевского плана в Стамбуле 2 июня. Эта встреча может стать вторым раундом переговоров между российской и украинской стороной.

Напомним, первая с 2022 года встреча между Москвой и Киевом состоялась 16 мая в Стамбуле. Тогда представители стран договорились доработать свои предложения по мирному урегулированию конфликта, а также согласовали обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал Стамбул основной площадкой переговоров России и Украины.