Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале рассказала, как прошло интервью с российским журналистом, который в процессе общения стал активно защищать ВСУ и Владимира Зеленского.

Интервью с журналистом, которого решили оставить анонимным, длилось около часа. По словам Захаровой, поначалу все шло хорошо: были базовые вопросы, интервьюер интересовался отношениями России и США. Однако чем дальше уходил разговор, тем больше журналист проявлял агрессивную проукраинскую позицию.

Дипломат отметила, что ее собеседник активно защищал ВСУ и лидера киевского режима Владимира Зеленского.

«Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому, что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было», — написала в личном блоге Захарова.

Потом журналист стал смеяться, когда заговорили о зверствах ВСУ в Курской области и нацизме во времена ВОВ. По словам Захаровой, завершилось интервью как «сеанс экзорцизма».

В СМИ также были шокированы поведением сотрудника, по этой причине запись беседы так и не попала в эфир. Представитель МИД отметила, что не хотела освещать данную историю, но в студии находился участник СВО. Он попросил о публикации, чтобы люди воочию видели, как проукраинская пропаганда меняет мышление.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала вакханалией награждение проникшей в Суджу журналистки.