Захарова: слова Трампа о завершении войн предполагают действия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание Дональда Трампа прекратить текущие военные конфликты. Она отметила, что такие слова обязаны подкрепляться конкретными действиями. Такое заявление прозвучало во время ее выступления на телеканале «Россия 24».

После своего публичного объявления о победе на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп пообещал, что не станет развязывать войны. Наоборот, он намерен положить им конец.

«За этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — указала в ответ Захарова.

Она также назвала положительным моментом то, что Трамп признает необходимость решать внутренние проблемы США.

Помимо завершения войн, Трамп пообещал сократить внутренний долг Америки, а также снизить налоги. Он считает, что время его нового президентства станет «золотой эрой» для американского народа.