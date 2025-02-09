Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Франция оказывает официальную поддержку неонацистским элементам, которые, по ее словам, активно действуют на Украине. Таким мнением Захарова поделилась в интервью РИА Новости.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что неонацизм на Украине не просто существует, но и трансформировался в формы терроризма.

«Это не значит, что он перерос неонацизм, так сказать, в своем основании, вот этот вот киевский режим, нет, он там является таким сущностным звеном, прошивкой нынешних киевских властей. Но по методологии он пошел еще дальше, превратившись просто в настоящую международную террористическую ячейку или явление», — отметила Захарова.

Она также привела примеры террористических актов, совершаемых против мирных жителей, включая женщин, детей и стариков. Неонацистские идеологии на Украине стали не просто маргинальными, но интегрировались в некоторые аспекты общественной и политической жизни.

Это выражается в участии в вооруженных формированиях. Так, например, некоторые неонацистские группировки активно воюют в составе ВСУ. Также очевидно использование неонацистской символики и использование агрессивной риторики.

Захарова также указала на то, что Париж активно поддерживает украинские власти, поставляя им оружие и выделяя финансовые средства. Она выразила обеспокоенность тем, что французские власти не только не осуждают действия неонацистских групп, но и создают условия для их деятельности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о пикантном скандале вокруг супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.