Захарова высказалась о пикантном скандале вокруг супруги Макрона

В интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что широкое обсуждении личной жизни четы Макрон стала примером жесткого давления и преследования на журналистов во Франции.

Родилась ли супруга французского президента Брижит Макрон мужчиной — вопрос, который будоражит общественность уже с декабря 2021 года. Расследование провела независимая журналистка Наташа Рэй, которая ведет многомиллионный блог. Лишь к 2024 году она стала публиковать доказательства того, что в Брижит, в девичестве Тронье, меняла пол*.

Историю прокомментировала Мария Захарова, отметив, что профиль обсуждения никак не относится к России и ее делам, но в целом назвала ситуацию ярким примером преследования независимых журналистов, которым пытаются «заткнуть рот».

«Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала Захарова в интервью агентству.

Сам Макрон отреагировал на пересуды лишь в 2024 году. Он признался, что опечален ложной информацией и сфабрикованными сюжетами о его супруге.

Апелляционный суд Кана в Нормандии в 2023 году приговорил расследовательниц Наташу Рей и Амандин Руа к большим штрафам за клевету. Тем не менее, блогеры не остановились на изучении вопроса, а стали подкидывать новые факты о чете Макрон. Рэй обещала, что опубликует доказательства, но перед этим хотела бы взять честное интервью у Макронов. Также независимая журналистка объяснила поиск убежища в России.

Ранее было названо имя врача, который мог изменить Брижит Макрон.

*относится к ЛГБТ — движению, признанного экстремистским и запрещенным в России