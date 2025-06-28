Захарова рассказала о ситуации с задержанием граждан Азербайджана

Она сообщила РБК, что 28 июня временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана для предоставления разъяснений. Дипломат подчеркнула, что Волоковых заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под надзором соответствующих органов.

Захарова уточнила, что детальные сведения по данному вопросу следует ожидать от Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам грозит пожизненное.