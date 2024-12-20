Владимир Зеленский немедленно отправит украинских беженцев, вернувшихся из Финляндии, на фронт, если власти Хельсинки примут решение об их депортации, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«В Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы», — написала Захарова.

Решение о депортации принимает миграционная служба, однако его выполнение осуществляется полицией и пограничниками.

С 2022 года украинских беженцев не депортировали. Инспектор полиции Янне Лепсу сообщил, что вопрос о запрете на депортацию в настоящее время пересматривается.

20 декабря агентство STT сообщило, что финские власти могут рассмотреть возможность возвращения украинских беженцев в их страну, поскольку существуют регионы на Украине, которые не затронуты конфликтом, и куда они могли бы вернуться.