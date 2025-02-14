Захарова рассказала об осуждении военного присутствия РФ в Сирии с новыми властями страны

Российские дипломаты обсуждают с новыми сирийскими властями присутствие российских войск на территории этой страны. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее заявление привело РИА Новости.

Во время брифинга журналисты спросили дипломата о том, что будет происходить с российскими военными базами в Сирии. Она ответила, что Москва настроена на развитие двухсторонних плодотворных российско-сирийских связей.

«Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе. Обсуждается и вопрос, связанный с российским военным присутствием в Сирии», — указала Захарова.

Она также добавила, что пока еще рано говорить о каких-то достигнутых соглашениях, так как диалог на эту тему все еще ведется.

Ранее Захарова также заявила журналистам о том, что сейчас невозможно говорить о каком-либо конкретном переговорном процессе по поводу прекращения боевых действий на Украине. Для этого еще не настало время.