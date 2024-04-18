Захарова рассказала об ответе России на конфискацию ее активов на Западе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет церемониться в случае конфискации ее активов на Западе. Об этом она сообщила на брифинге в четверг, 18 апреля.

Она отметила, что Москва подготовит ответ, если западные страны решат конфисковать российские активы в пользу киевского режима. Слова Захаровой приводят РИА Новости.

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — сообщила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что любые лица, которые решатся на такие финансовые инструменты, непременно попадут под контрсанкции с далеко идущими последствиями для будущей своей международной деятельности.

Западные страны после начала специальной военной операции РФ на Украине заморозили практически половину российских валютных резервов, сумма которых достигает 300 миллиардов евро.

Некоторые страны, в частности США, выступали за передачу замороженных российских валютных ресурсов в пользу Украины. К таким действиями также призывал президент украинского государства Владимир Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным конфискацию имущества граждан России во Франции.