Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в жесткой форме подвергла критике недавнее заявление и министра обороны Польши и вице-премьера правительства Владислава Косиняк-Камыша об украинских беженцах.

Ранее польский политик проинформировал, что в планах Евросоюза принять решение о принудительной депортации на Украину мужчин призывного возраста.

Как сообщила Захарова, МИД РФ доподлинно известно, что это не просто популистские заявления Польши, а переговоры на эту тему между Киевом и Брюсселем уже идут.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее Захарова выразила позицию России относительно проведения учений НАТО в Польше вблизи российских границ, включая масштабные маневры под названием Steadfast Defender. По ее словам, эти действия направлены на оказание давления на Россию, втягивание её в гонку вооружений и ограничение её боевого потенциала.

Однако, согласно заявлениям Захаровой, Россия не допустит достижения таких целей со стороны НАТО. Она подчеркнула, что Россия внимательно отслеживает передвижения войск и маневры северо-атлантического военного союза. Кроме того, она подчеркнула, что подобные действия НАТО не будут успешными, и у России достаточно сил и средств, чтобы завершить специальную военную операцию на Украине и защитить свои границы.