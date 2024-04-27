В МИД РФ заявили о том, что Россия тщательно следит за маневрами НАТО на учениях
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила позицию страны относительно проведения учений НАТО вблизи российских границ, включая масштабные маневры под названием Steadfast Defender.
Как пишет РИА Новости, Захарова заявила, что эти действия направлены на оказание давления на Россию, втягивание её в гонку вооружений и ограничение её боевого потенциала.
Однако, согласно заявлениям Захаровой, Россия не допустит достижения таких целей со стороны НАТО. Она подчеркнула, что Россия внимательно отслеживает передвижения войск и маневры северо-атлантического военного союза. Кроме того, она подчеркнула, что подобные действия НАТО не будут успешными, и у России достаточно сил и средств, чтобы завершить специальную военную операцию на Украине и защитить свои границы.
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