В МИД РФ заявили о том, что Россия тщательно следит за маневрами НАТО на учениях

Как пишет РИА Новости, Захарова заявила, что эти действия направлены на оказание давления на Россию, втягивание её в гонку вооружений и ограничение её боевого потенциала.

Однако, согласно заявлениям Захаровой, Россия не допустит достижения таких целей со стороны НАТО. Она подчеркнула, что Россия внимательно отслеживает передвижения войск и маневры северо-атлантического военного союза. Кроме того, она подчеркнула, что подобные действия НАТО не будут успешными, и у России достаточно сил и средств, чтобы завершить специальную военную операцию на Украине и защитить свои границы.

Ранее мы сообщали о том, что под Бердычами окруженный батальон ВСУ решил сдаться в плен.