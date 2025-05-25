Захарова уличила украинца Кислицу во лжи о переговорах в Турции

Представители Украины, вопреки словам заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, в ходе переговоров в Турции использовали английский и русский языки, но никак не украинский. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте в социальных сетях.

Ранее Кислица сообщил, что в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле Киев якобы использовал два языка — английский и украинский. Он отметил, что между делегациями сохранялась определённая дистанция, а перевод на английский язык обеспечивал ясность и четкость общения.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова.

Ранее Кислица заявил, что РФ в Стамбуле якобы потребовала четыре области Украины, пообещав «завтра взять шесть или восемь».