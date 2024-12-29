Захарова: Россия обеспокоена обострением ситуации на границе Афганистана с Пакистаном

Напряженность на пакистано-афганской границе вызывает обеспокоенность у России заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Захарова утверждает, что жертвами вооруженных столкновений становятся как военнослужащие, так и мирные граждане обеих стран.

В связи с этим РФ призвала участников конфликта проявить сдержанность и наладить конструктивный диалог для урегулирования спорных вопросов.

Ранее Захарова рассказала о подготовке к интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым.