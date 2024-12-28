В МИД РФ раскрыли секреты интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радио KP.RU раскрыла, как ведомство и его глава Сергей Лавров готовились к интервью американского журналиста Такера Карлсона.

Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым было обнародовано в ночь на 6 декабря. Оно получилось живым, продуктивным, затронуло многие актуальные и волнующие общественность темы: от конфликта на Украине и путей решения, до действий НАТО и русской культуры.

Как отметила Мария Захарова, интервью неспроста вышло по-настоящему оживленным: в ведомстве практически не готовились заранее и не определяли вопросы. Карлсону и его команде лишь обозначили темы и границы, в рамках которых могут выносить что-то на обсуждение.

«Иногда журналист зачитывает что-то, а Сергей Викторович берет и пара уточняющих вопросов выводит беседу на совершенно новый уровень. Ничего, никаких вопросов мы не согласовывали в плане того, что обозначали контуры беседы», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, исключениями являются лишь вопросы, где есть точная статистика, цифры, проценты: эти моменты требовали предупреждения и подготовки. По словам Захаровой, «беседа все равно строится так, как она идет».

Ранее сообщалось, что восхищенные главой МИД РФ американки дали ему прозвище LOVErov.