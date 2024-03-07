Трамп предложил уволить Байдена с занимаемого поста

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что вокруг нынешнего главы Америки собрались фашисты да коммунисты, и поэтому давно уже пора сказать Джо Байдену следующее: «ты уволен». Об этом пишет РИА Новости в четверг, 7 марта, ссылаясь на данные из соцсетей.

Трамп отметил, что много денег просто уходит в никуда, люди просто не понимают, чем они занимаются. А причиной тому стал «продажный Джо» и те, кто его окружает – коммунисты, фашисты, радикальные левые марксисты и социалисты.

Пост Трампа появился в сетях незадолго до запланированного выступления Байдена, который должен был рассказать о положении дел в стране: бывший лидер США уверен, что при нем инфляции не было, а экономика была одной из самых великих в истории, деньги не тратили на нужды нелегалов и «зеленую» повестку.