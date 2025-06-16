Захарова с юмором ответила на слова Мерца о санкциях против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на заявление канцлера Фридриха Мерца о санкциях против России.

Она предположила, что политик узнает о происходящем в мире «из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки».

Об этом дипломат написала в своем телеграм-канале.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что надеется на принятие новых антироссийских санкций в ходе саммита ЕС, который будет проходить в Брюсселе 26–27 июня.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что в ответ на 18-й пакет Москва примет определенные контрмеры.

Ранее Захарова назвала отказ Киева забрать тела доказательством его неонацистской сути.