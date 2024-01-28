Захарова сообщила, что гендиректор МАГАТЭ Гросси в ближайшее время приедет в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россию в ближайшее время посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом представитель ведомства рассказала РИА Новости .

Захарова отметила, что в планах у Гросси — провести межведомственные консультации с представителями РФ, а также посетить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — сообщила Захарова.

Накануне советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что Гросси может посетить Россию в феврале. Сам гендиректор МАГАТЭ ранее сообщил, что в ближайшие 10 дней планирует посетить Россию и Украину.

Запорожская АЭС расположена недалеко от Энергодара, который был освобожден ВС РФ в феврале 2022 года. Станция входит в число 10 крупнейших в мире.

В ходе специальной военной операции ВСУ ни раз устраивали провокации у Запорожской АЭС, запуская в сторону Энергодара беспилотники и артиллерию. Для контроля ситуации на объекте МАГАТЭ была создана специальная комиссия, которая следит за порядком.

На данный момент станция находится под контролем концерна «Росэнергоатом».

Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удар по промышленному объекту в Кременчуге, в результате чего на нем возник пожар.