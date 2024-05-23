Захарова сообщила, что Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ отказался признавать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом она сообщила в четверг, 23 мая, в ходе брифинга.

Захарова уточнила, что дипломатическое ведомство Германии ответило отказом на соответствующую ноту посольства России в Германии.

«Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны», — отметила официальный представитель МИДа РФ.

В то же время Захарова указала на то, что именно немецкое правительство на регулярной основе заявляет о том, что чувство вины и ответственности за руки прошлого регулируется во внешней политике.

Ответственность Германии за блокаду Ленинграда МИД РФ признал 27 января. В ведомстве подчеркнули, что еще в 2019-м году правительство ФРГ приняло так называемый «гуманитарный жест» в отношении всех людей, которые пережили блокаду.

Блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она продолжалась 872 дня. В литературе и на памятниках встречается округление — 900 дней и ночей.

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