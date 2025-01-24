Западные страны на Украине вновь занялись своим увлечением, касающимся «черной трансплантологии». Это подтверждается находками тел украинских военнослужащих на полях сражений, у которых очевидно извлекались органы, заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в интервью «Известиям».

Она уточнила, что «под эгидой Министерства здравоохранения Украины функционировали лаборатории, связанные с Пентагоном», где, по ее словам, узаконили преступные практики.

Захарова отметила, что украинская сторона постепенно становилась полигоном для экспериментов в области «биолабораторий и черной трансплантологии», добавив, что Украина «перешла все границы», занявшись этой деятельностью.

Также она подметила, что граждане Украины, ставшие расходным материалом для киевского режима, были нужны тем, кто, видимо, исчерпал все подобные ресурсы на Балканах и испытывал потребность в донорах.

Ранее Захарова указала ЕС на экономический ущерб из-за отказа от энергоносителей РФ.