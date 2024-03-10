Слетал в Японию, называется: финские полицейские выгнали из самолета пьяного экс-премьера Эстонии

Рейс по маршруту из Хельсинки в Токио запомнится надолго его пассажирам. Уж одному особенно. И имя его Таави Рыйвас, бывший премьер-министр Эстонии.

Как сообщает информационный портал Delfi, пожелавший переместиться из столицы Финляндии в Японию Рыйвас поднялся на борт в не совсем вменяемом состоянии.

Экипаж воздушного судна обратил внимание на исходившие от эстонца алкогольные пары и вызвал полицейских. УК последних разговор оказался короток: они просто попросили Рыйваса на выход и сняли его с рейса.

«Полиция Финляндии высадила из самолёта экс-премьера Эстонии из самолёта в аэропорту Хельсинки — мужчина был в нетрезвом состоянии», — пишет информпортал.

В МИД Эстонии подтвердили журналистам информацию, что Рыйваса сняли с рейса в Японию, но комментировать причины не решились. Как заявила глава бюро по связям с общественностью ведомства Лийза Тоотс, МИД не уполномочен рассуждать, за что Рыйваса высадили из самолета.

«Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения», — цитирует Тоотс РИА Новости.

Ране мы писали, что два индонезийских пилота во время перелета прилегли заснуть и чуть не угробили пассажиров.