Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребенка

Владимир Зеленский упомянул о предыдущих ударах украинских сил по территории России с использованием западного дальнобойного вооружения. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова.

Захарова привела фразу Зеленского, в которой он признает, что недавние атаки на российскую землю дальнобойным оружием стали не первыми, и провела параллель с жалобой маленького ребенка, который не понимает, за что его наказывают.

«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!» — подметила Захарова с иронией.

В завершение своего поста дипломат отметила, что Зеленский не только запоздалый, но и в определенной степени «пронюханный».

Ранее Захарова заявляла, что «план стойкости» Зеленского является набором болезненных фантазий для сохранения власти.