Захарова: США не уведомили Москву о задержании журналистов РФ в аэропорту
Захарова заявила, что США не предупредили Москву о задержании журналистов РФ
Фото: [rutube.ru/RT на русском]
В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ прокомментировали задержание российских журналистов, которые прибыли в США для освещения выборов президента.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, администрация США не уведомила ни российских дипломатов, ни посольство о произошедшем. В интервью радио Sputnik она охарактеризовала этот поступок как «произвол».
«Они заявили цель — работать как журналисты по освещению выборов, прошли все процедуры. Они получили визы, разрешение, взяли весь пакет документов, направились в США. Там их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik.
Журналисты, в числе которых был оператор издания «Известия», прошли все необходимые процедуры и получили визы и разрешения на въезд. Как рассказала Захарова, в аэропорту США представителей прессы задержали и допрашивали на протяжении нескольких часов.
Более того, одному из журналистов отказали в пересечении границы, а виза оператора была аннулирована по «административным причинам».
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.
После выхода из президентской гонки действующего президента Джо Байдена, изначально планировавшего переизбираться на второй срок, основными кандидатами в президенты от двух главенствующих партий стали вице-президент США Камала Харрис (кандидат от Демократической партии) и 45-й президент США Дональд Трамп (кандидат от Республиканской партии).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответе на решение Финляндии изъять российскую недвижимость.