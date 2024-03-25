Захарова: США приложили руку к появлению ИГ*, которое теперь обвиняют в теракте

Соединенные Штаты волей-неволей причастны к созданию ИГ*, которое теперь обвиняют в недавнем теракте на территории России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем материале для издания «Комсомольская правда» .

Захарова заявила, что американское государство было вольно или невольно причастно к тому, что был создан ИГИЛ*, который позже стал бесконтрольно совершать ужасные теракты по всему земному шару.

В последнее время группировка внесла коррективы в свои планы и теперь осуществляет свою деятельность в основном против врагов и противников Соединенных Штатов – талибов в Афганистане, иранцев и сирийских властей, а также РФ, указала представитель МИД. Она выразила сомнения в том, что это является лишь «стечением обстоятельств».

Ранее депутат Затулин заявил, что коллективный Запад пытается столкнуть РФ с исламским миром.

* – запрещенная на территории РФ террористическая организация.