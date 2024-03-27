Захарова: США пытаются вывести из-под подозрений Украину при заявлениях о теракте в «Крокусе»

Позиция Соединенных Штатов выглядит очень ангажированной. Все их публичные заявления имеют одну цель – снять подозрения в организации теракта в «Крокус Сити Холле» с Украины. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее мнение привели РИА Новости .

С самого начала Америка начала говорить о виновности ИГ*, даже не дожидаясь никаких выводов следствия и подробностей.

«Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину», - указала дипломат.

По мнению Захаровой, все это говорит не только об ангажированности Америки, но и о том, что она была вовлечена в данный теракт. Именно поэтому Белый дом и не стал призывать тщательно расследовать преступление, а немедленно объявил якобы виновных.

Ранее Захарова напомнила, что именно США приложили свою руку к созданию организации Исламское государство, которую они затем стали обвинять во всех смертных грехах.

*запрещенная на территории РФ террористическая организация.