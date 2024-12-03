Украинские власти по-прежнему саботируют обмен военнопленными, отказываясь принимать собственных сограждан. Такую точку зрения высказала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Она опубликовала ее в своем телеграм-канале.

По мнению дипломата, Киев старательно уходит от конкретной работы в сфере обмена пленными. Он саботирует данный процесс, подменяя его различными политическими перформансами и эффектными заявлениями ан международной арене.

«630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался», — указала Захарова.

Она добавила, что Киев отказался забирать у РФ более шестисот человек без каких-либо указаний причин. Поэтому любые обвинения в том, что Россия отказывается кого-то возвращать на Украину, является ложью. Цифры и факты говорят совершенно об обратном.

Ранее Захарова подшутила над фото, на котором Зеленский запечатлен с канцлером ФРГ Шольцем во время приезда немецкого политика в Киев. Она написала, что украинский президент сфотографировался с членом ЕС.