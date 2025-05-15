Захарова упрекнула Зеленского в том, что тот не дает начать переговоры

Российская делегация уже сутки ожидает в Стамбуле, когда Зеленский даст своим переговорщикам возможность вступить в дело. Такое заявление сделала в своем телеграм-канале Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

Дипломат сообщила, что российская сторона уже сутки ждет возможности, чтобы приступить к диалогу с делегацией Украины.

«Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — указала она.

Захарова напомнила высказывание Зеленского, в котором тот говорил, что очень надеется, что Россия не делает показной шаг, и встреча действительно состоится.

Ранее методы Украины в переговорах резко раскритиковал российский глава МИД Сергей Лавров. Он заявил, что те крики в микрофон, которые издает Зеленский, вовсе не являются дипломатией. По его словам, дипломатия — это кропотливая и профессиональная работа. Министр призвал украинские власти заниматься реальными делами.